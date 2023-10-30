Какой была одна из первых запрещенных книг
Перо всегда было не менее сильным, чем меч — иначе никто бы не пытался запрещать книги. Но традиция нападок на литературу началась не вчера: она тянется из поколения в поколение. Портал mentalfloss.com рассказал о том, какой цензуре раньше подвергались книги.
В 1637 году мужчина по имени Томас Мортон опубликовал книгу под названием New English Canaan. Она была пылающей отповедью консервативного образа жизни пуритан, с которым Мортон столкнулся после переезда в Массачусетс в 1624-м. Он, в отличие от своих сдержанных соседей, был гедонистом, который любил вечеринки. Мортон также был дружелюбным к коренным американцам, что не нравилось пуританам. Со временем неприязнь переросла в полноценную травлю, и переселенцу пришлось покинуть дом — позже он подал иск в суд из-за вынужденного переезда.
В глазах местных жителей Мортон был не просто дебоширом: он олицетворял угрозу их привычному образу жизни. И его книга была воспринята как прямая атака на мораль пуритан, что привело к запрету New English Canaan и объявлению Мортона персоной нон грата вплоть до самой смерти скандалиста.
Другими противоречивыми книгами того времени считались политический труд The Christian Commonwealth Джона Элиота и еще один анти-пуританский памфлет — The Meritorious Price of Our Redemption Уильяма Пинчона.
История знает и более ранние примеры запрещенных книг, хотя раньше порядки были жестче: авторов запретных трудов нередко казнили. Между 259 и 210 годами до нашей эры китайский император Цинь Шихуанди казнил 460 конфуцианцев, похоронив их заживо. Монарх справедливо рассудил, что предотвратить распространение опасных идей проще, если их авторы мертвы. Римский император Калигула призывал народ не читать «Одиссею» Гомера — она могла привить простолюдинам понятие свободы.