Какой была одна из первых запрещенных книг

Перо всегда было не менее сильным, чем меч — иначе никто бы не пытался запрещать книги. Но традиция нападок на литературу началась не вчера: она тянется из поколения в поколение. Портал mentalfloss.com рассказал о том, какой цензуре раньше подвергались книги.

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В 1637 году мужчина по имени Томас Мортон опубликовал книгу под названием New English Canaan. Она была пылающей отповедью консервативного образа жизни пуритан, с которым Мортон столкнулся после переезда в Массачусетс в 1624-м. Он, в отличие от своих сдержанных соседей, был гедонистом, который любил вечеринки. Мортон также был дружелюбным к коренным американцам, что не нравилось пуританам. Со временем неприязнь переросла в полноценную травлю, и переселенцу пришлось покинуть дом — позже он подал иск в суд из-за вынужденного переезда.

В глазах местных жителей Мортон был не просто дебоширом: он олицетворял угрозу их привычному образу жизни. И его книга была воспринята как прямая атака на мораль пуритан, что привело к запрету New English Canaan и объявлению Мортона персоной нон грата вплоть до самой смерти скандалиста.

Другими противоречивыми книгами того времени считались политический труд The Christian Commonwealth Джона Элиота и еще один анти-пуританский памфлет — The Meritorious Price of Our Redemption Уильяма Пинчона.