12 удивительных фактов о стрекозах

Пожалуй, мало кто любит летающих насекомых. Комары неприятно кусаются, осы надоедают на пикниках, мухи не дают покоя летом… Но мало кто возразит, что стрекозы — удивительные животные. Журнал Smithsonian собрал самые любопытные факты о них.

Стрекозы были одними из первых крылатых насекомых: они появились примерно 300 млн лет назад. Размах крыльев современных стрекоз составляет от пяти до двенадцати сантиметров, однако их древние предки были гораздо крупнее — их крылья достигали размера в 60 сантиметров.

Некоторые ученые полагают, что благодаря высоким уровням кислорода в Палеозое древние стрекозы порой вырастали до огромных габаритов.

Нам известны более 5 000 видов стрекоз, причем все они принадлежат к отряду Odonata: в переводе с греческого это слово означает «зубастый», т.к. стрекозы имеют зазубренные зубы.

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На стадии личинки, которая может длиться до двух лет, стрекозы обитают под водой и питаются всем, что попадется под руку: от головастиков до москитов, рыб и личинок других насекомых. Иногда и другими стрекозами.

На финальном этапе стадии личинки стрекоза выбирается из воды, после чего экзоскелет насекомого трескается и высвобождает сложенное брюшко. Четырем новеньким крыльям стрекозы требуется несколько дней или часов, чтобы высохнуть и застыть.

Стрекозы — мастера полета. Они умеют летать вверх и вниз, зависать в воздухе, как вертолет, и даже спариваться в полете. Потеряв способность летать, стрекоза гарантированно погибнет, т.к. она питается только добычей, пойманной в воздухе.

Стрекозы охотятся других насекомых, обхватывая их своими ногами. Причем они поразительно эффективные охотники: согласно эксперименту Гарвардского университета, стрекозы поймали 90-95% добычи, выпущенной в их вольер.

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Летательный аппарат стрекозы настолько уникален, что он вдохновил инженеров на создание роботов, которые передвигались бы аналогичным образом.

Глаза занимают большую часть головы стрекозы, благодаря чему насекомое обладает великолепным сферическим зрением.

Стрекозы, поедающие насекомых, помогают природе контролировать популяцию москитов. Одна стрекоза может съесть от нескольких десятков до нескольких сотен москитов в день.

Иногда стрекозы разных видов собираются в огромные стаи для охоты или миграции. Мы практически ничего не знаем об этом феномене, но ученые активно изучают его.