МТС связала единым номером смартфон и умные часы

«Объединив умные часы с eSIM со смартфоном под одним номером, абонент МТС останется на связи, даже забыв телефон дома, выйдя на пробежку или в магазин. При этом абонент всегда доступен для входящих звонков по привычному номеру, а при исходящих вызовах с часов у собеседников отобразится тот же номер, что и при звонках со смартфона», — рассказал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.