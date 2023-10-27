Ученые доказали пользу черного чая для профилактики диабета

Группа ученых из Австралии и КНР доказала, что черный чай может существенно снизить риск развития сахарного диабета второго типа. По их словам, этот напиток обладает уникальными свойствами, способствующими выведению сахара из организма и улучшающими чувствительность к инсулину.

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Результаты своего исследования специалисты представили на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

Они изучали привычки пить чай у почти двух тысяч китайцев и оценивали, как это влияет на заболеваемость диабетом, уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину. Оказались полезны оба чая — зеленый и черный, однако последний был явно лучше. Его полезные эффекты были выше почти на треть.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов сообщил, что науке уже было известно о пользе черного чая. Он обладает противовоспалительным эффектом благодаря большому количеству антиоксидантов.

— Антиоксидантов очень много в этом напитке. И это очень полезно для организма. Ослабление хронического вялотекущего системного воспаления, присутствующего у многих людей, помогает не только поджелудочной железе вырабатывать инсулин и улучшать чувствительность к нему в тканях, но и защищает сосуды от атеросклероза, препятствует раннему старению организма и оказывает массу других полезных эффектов, — пояснил медик в беседе с «АиФ».