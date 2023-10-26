Путин пообещал подумать над льготной ипотекой для сотрудников космической отрасли

Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли пообещал подумать над льготной ипотекой для сотрудников космической отрасли.

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Одна из сотрудниц РКК "Энергии" рассказала, как они с мужем, будучи молодой семьей, попытались взять ипотеку, но банк одобрил крайне низкую сумму под высокий процент - речь идет о 14-15%.

"И на эту сумму сейчас даже не купить однушку в старом фонде в Королеве", - заметила она.

"Можно ли сделать льготную ипотеку для сотрудников космической отрасли , снизив процентную ставку и требования по первому взносу - как на новостройки, так и на вторичное жилье?" - обратилась она с просьбой к главе государства.

Путин согласился, что 14% - это действительно много.

"Хотя мы создали целую шкалу, начиная от 2% для отдельных категорий по отдельным территориям, и дальше там и 3%, и 5%", - сказал он.