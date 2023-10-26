«Газета.Ru» первой среди российских СМИ интегрировала в работу искусственный интеллект от Сбера
GigaChat подбирает видео к журналистским текстам менее чем за минуту
Федеральное медиа «Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) начала использовать искусственный интеллект от Сбера для оперативной публикации контента. Нейросетевая модель GigaChat помогает журналистам находить подходящие видеоматериалы для новостных статей в собственной библиотеке интернет-издания.
Благодаря внедрению GigaChat для бизнеса — GigaChat API, журналистам не надо искать видео вручную: они пишут текст, а ИИ сразу же предлагает подходящие варианты. Это значительно экономит время, упрощает процесс публикации и, как следствие, делает новости ещё более оперативными. В день 30 редакторов «Газеты.Ru» с помощью нейросети публикуют порядка 500 единиц контента.
У «Газеты.Ru» огромная база собственного видеоконтента, который погружает читателей в контекст той или иной статьи, даёт справку о событиях или персоналиях, упоминающихся в тексте. Искусственный интеллект самостоятельно анализирует смысл заметки и подбирает релевантный ролик автоматически менее чем за 1 минуту.
Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co:
«Языковые модели нейронных сетей только начинают реализовывать потенциал технологии, но результат уже впечатляет. Конечно, речь не о замене журналистов и написании новостей, по крайней мере, в ближайшие годы. Нейросети позволяют облегчить некоторые технологические процессы, чем мы активно пользуемся. Сейчас в работе несколько кейсов. GigaChat способен автоматизировать рутинный поиск видео в нашей собственной библиотеке и освободить время редактора для более важной информации. Это не первое взаимодействие с командой Сбера, наше сотрудничество продолжается больше года, пополняется новыми проектами и накопленным позитивным опытом».
Согласно опросу аналитиков медиахолдинга Rambler&Co весной 2023 года, более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, еще 21% респондентов отмечают, что нейросети — это будущее журналистики.