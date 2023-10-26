«Газета.Ru» первой среди российских СМИ интегрировала в работу искусственный интеллект от Сбера

«Языковые модели нейронных сетей только начинают реализовывать потенциал технологии, но результат уже впечатляет. Конечно, речь не о замене журналистов и написании новостей, по крайней мере, в ближайшие годы. Нейросети позволяют облегчить некоторые технологические процессы, чем мы активно пользуемся. Сейчас в работе несколько кейсов. GigaChat способен автоматизировать рутинный поиск видео в нашей собственной библиотеке и освободить время редактора для более важной информации. Это не первое взаимодействие с командой Сбера, наше сотрудничество продолжается больше года, пополняется новыми проектами и накопленным позитивным опытом».