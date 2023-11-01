От печатных машинок до всемирного господства: краткая история Microsoft Word

До повсеместного распространения компьютеров электрические печатные машинки были главным инструментом для набора текста. Лишь малая доля программистов тогда мечтала о разработке компьютерной программы, которая обрабатывала бы текст. Среди них были Билл Гейтс и Пол Аллен — основатели Microsoft, одним из первых продуктов которой стал текстовый редактор Word.

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Гейтс и Аллен решили нанять лучших программистов, которых только могли найти на рынке. В 1981 они нашли Чарльза Симони и Ричарда Броди: двух кодеров из Xerox, которые работали над оригинальным текстовым редактором компании. Симони и Броди работали без устали: они были полны решимости создать лучший текстовый редактор в истории.

Спустя всего два года Microsoft запустила первую версию Word для Xenix и MS-DOS. Редактор поддерживал как графический, так и текстовый режим, но жирные шрифты, курсив и подчеркивание были доступны только в последнем. Word 1.0 имел достаточно много спорных нюансов, но даже в неидеальном виде послужил прочным фундаментом для разработки следующих версий программы.

Первая версия Microsoft Word

Следующие четыре версии редактора для DOS получали небольшие улучшения, но их нельзя было назвать революционными. По-настоящему важный прорыв состоялся в 1989 году: релиз официальной первой версии Word для Windows, которая стоила баснословные $498. Правда, программа не сразу получила популярность, на которую рассчитывали Гейтс и Аллен. Релиз Word 1.1 в 1990 году, помимо всего прочего, включил в себя заплатки для новой операционной системы — и как раз они стали решающим фактором.

Основной конкурент Microsoft, WordPerfect, решил не разрабатывать продукт для Windows, и поплатился за это потерей выгодной позиции. А в 1991-м Microsoft выпустила Word 2.0 и окончательно закрепила за собой статус разработчика самого популярного текстового редактора в мире.

Скрепка из Word