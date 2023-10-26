На Юпитере заметили гигантское «лицо»

Зонд NASA «Юнона» передал на Землю новые фотографии Юпитера. На одном из снимков можно увидеть гигантское «лицо» на поверхности планеты.

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Снимок был сделан 7 сентября 2023 года, когда зонд совершал 54-й близкий облет газовой планеты. «Лицо» сформировалось в северном полушарии, в области под названием Jet N7.

На фотографии видны турбулентные облака и штормы вдоль разделительной линии между освещенной и темной сторонами планеты. Солнечный свет падает под низким углом и позволяет лучше рассмотреть сложную топографию объектов в этом районе, сообщает сайт NASA.