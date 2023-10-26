На Юпитере заметили гигантское «лицо»
Зонд NASA «Юнона» передал на Землю новые фотографии Юпитера. На одном из снимков можно увидеть гигантское «лицо» на поверхности планеты.
Снимок был сделан 7 сентября 2023 года, когда зонд совершал 54-й близкий облет газовой планеты. «Лицо» сформировалось в северном полушарии, в области под названием Jet N7.
На фотографии видны турбулентные облака и штормы вдоль разделительной линии между освещенной и темной сторонами планеты. Солнечный свет падает под низким углом и позволяет лучше рассмотреть сложную топографию объектов в этом районе, сообщает сайт NASA.
В момент, когда была сделана фотография, «Юнона» находилась на высоте около 7700 км над верхушками облаков Юпитера. Ранее на Юпитере заметили ураганный атмосферный поток. Он достигал ширины 4800 км и двигался со скоростью 515 км/час.