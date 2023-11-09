Жизнь и смерть средневековых палачей

Палач — это профессия, с которой связно множество заблуждений. Они не носили красные колпаки, не прятали свои лица и не были брутальными варварами: средневековые палачи дорожили своим профессионализмом. Портал The Appendix рассказал, какой была жизнь и образование палачей.

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Как жили палачи

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Как правило, случайный человек не мог просто стать палачом; чаще всего эта профессия передавалась из поколения в поколение. Палачество считалось семейным бизнесом, и генеалогию династий можно было отследить точно так же, как родословные европейской знати. Сансоны служили французским монархам и Наполеону, Рейхарты работали как на Гитлера, так и на Союзников, а британская семья Пирпойнтов стала синонимом смертной казни. Если глава семейства умирал до того, как его старший сын достиг совершеннолетия, то назначалось нечто вроде регентства. Например, в 1741 году Жан-Батист Франсуа Карлье технически стал палачом французского города Нанта в возрасте трех месяцев.

Само присутствие палача и его семьи в обществе наводило на публику такой страх, что жизнь династии подчинялась строгим правилам. Ранние современные города прописывали законы, которые диктовали практически каждый аспект жизни палачей. На многих территориях Европы им запрещалось жить в черте города, где они выполняли свои обязанности. Если не считать обязательных визитов в церковь, где семья палача молилась в отдельном уголке, им запрещалось входить в города не по рабочим делам.

Среди профессиональных обязанностей палача были не только казни и пытки. Они также обладали эксклюзивным правом на очистку выгребных ям: любые ценные предметы, которые потерялись в них, автоматически принадлежали палачам. Они также имели право собственности на бродячих животных и трупы животных в принципе, что позволяло палачам продавать ценные шкуры. Кроме того, палачи выполняли роль надзирателей за изгоями общества. Например, в городе Труа в XVI веке палач взимал налоги с проституток и прокаженных.

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Однако прибыль им приносила не только грязная работа. Палачи также имели право на порцию товаров и продукции практически каждого продавца на рынке и каждой телеги, проходившей через городские ворота. Стабильный источник еды и вина был призван облегчить изолированную жизнь палача и его семьи, но на практике это правило вызывало еще большую неприязнь со стороны обычных людей. Не говоря уже о том, что их право на товары было привилегией, доступной только королям.

Наука палачества

Палачи не были необразованными психопатами, которые получали извращенное удовольствие от убийств и внимания публики. Напротив, большинство из них умели читать, да и в целом отличались хорошим образованием. Палачам запрещалось посещать школы, поэтому они получали знания от старших членов семьи. Образование включало в себя рудиментарное понимание местной юридической системы, порядков и ритуалов, а также роли палачей в них.

Кроме того, палачи владели широкими познаниями в человеческой анатомии. Их экспертиза была настолько уважаемой, что помощью палачей нередко пользовались вместо врачей. Хотя, конечно же, они изучали анатомию не для лечения людей, а для работы. Публичные казни были кульминацией театрального представления, и никто не хотел опозориться неряшливой экзекуцией. Приведение приговора в исполнение должно было проходить максимально гладко: иначе аудитория могла интерпретировать любую проблему как божественное вмешательство.