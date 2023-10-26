Радиолокатор на модуле «Наука» МКС не удалось развернуть

Малогабаритный радиолокатор, который российские космонавты с МКС Олег Кононенко и Николай Чуб установили на модуль «Наука» в рамках выхода в открытый космос, не получилось полностью развернуть ни автоматически, ни вручную, сообщает ТАСС.

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Ранее космонавты установили снаружи многофункционального лабораторного модуля «Наука» малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли.

Притом локатор не смог развернуться автоматически. Чуб попытался вручную установить панели локатора в нужное положение, но после нескольких неудачных попыток специалист на Земле дал космонавтам указание возвращаться на борт МКС.

По словам представителя Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, космонавты решат этот вопрос в рамках следующего выхода в открытый космос, локатор не препятствует работе МКС.