Космонавты отключили контуры дополнительного радиатора модуля "Наука"

Российские космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС) и Николай Чуб в рамках выхода в открытый космос отключили контуры радиатора-теплообменника многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", из которого 9 октября произошла утечка теплоносителя, следует из трансляции Роскосмоса.

© космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

Кононенко и Чуб отключили гидравлические контуры радиатора от контуров модуля. Теперь им предстоит осмотреть и сфотографировать само место утечки.