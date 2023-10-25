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Космонавты отключили контуры дополнительного радиатора модуля "Наука"

Российские космонавты Олег Кононенко (спецкор ТАСС) и Николай Чуб в рамках выхода в открытый космос отключили контуры радиатора-теплообменника многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", из которого 9 октября произошла утечка теплоносителя, следует из трансляции Роскосмоса.

Космонавты отключили контуры дополнительного радиатора модуля "Наука"
© космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

Кононенко и Чуб отключили гидравлические контуры радиатора от контуров модуля. Теперь им предстоит осмотреть и сфотографировать само место утечки.

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