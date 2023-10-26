В Microsoft признали отказ от Windows Phone ошибкой

Руководитель Microsoft Сатья Наделла пожалел о том, что его компания перестала развивать проект мобильных телефонов. Об этом глава корпорации рассказал в интервью изданию Insider.

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«Решение, о котором, я думаю, многие говорят, — одно из самых трудных решений, которые я принял, когда стал генеральным директором», — заявил Наделла, признавая закрытие проекта Windows Phone ошибкой.

По словам предпринимателя, компания должна была продолжать развивать направление мобильных телефонов и операционных систем.

Наделла отметил, что корпорация в свое время допустила несколько серьезных ошибок.

«Оглядываясь назад, я думаю, что могли бы быть способы заставить это работать», — подчеркнул топ-менеджер.

По словам журналистов, Наделла стал третьим руководителем Microsoft, который назвал закрытие проекта Windows Phone ошибкой. До него похожие заявления делали основатель корпорации Билл Гейтс и бывший руководитель фирмы Стив Балмер. При этом Балмер изначально высмеивал iPhone и прочие подобные устройства, подчеркивая, что девайс без кнопочной клавиатуры не будет интересен бизнес-аудитории.