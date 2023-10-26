Новые iPhone 15 подешевели в России

Новые смартфоны Apple заметно подешевели в России спустя месяц после появления в продаже. Об этом сообщают «Известия».

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Как заметили авторы издания, цены на устройства снизились на 15 процентов и более — некоторые модели подешевели почти на 30 процентов. Причиной этого журналисты назвали вариативность закупочных цен на аппараты: Apple больше не устанавливает цены в РФ и продавцы могут продавать смартфоны со скидками.

В материале говорится, что стартовый iPhone 15 подешевел до 82,5 тысячи рублей, iPhone 15 Pro с накопителем 256 гигабайт оказался доступен за 128,5 тысячи рублей — скидка составила 28 процентов. На столько же подешевел топовый iPhone 15 Pro Max.

«Вероятно, это связано с началом активных продаж новинок Apple на маркетплейсах», — прокомментировал удешевление бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк. По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, дефицита не смартфоны нет. Кусков заметил, что цены начали снижаться, так как на старте продаж «были задраны искусственно». «На рынке сейчас действительно множество предложений, цены теперь никак не зависят от Apple», — подчеркнул гендиректор Content-Review Сергей Половников.