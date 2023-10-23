Приложение Сбера получило глобальное обновление
Сбер обновил несколько функций своего приложения СберБанк Онлайн на Android, сообщает пресс-служба Сбера.
Теперь в разделе «Кошелек» помещается больше двух карт, а скопировать номер карты или CVV стало проще.
«В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частотные операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено», — рассказала директор дивизиона СберБанк Онлайн Ксения Баринова.
Она добавила, что функции, которые используются реже, были перемещены в другие разделы.
Также теперь на главном экране видно расходы по категориям и общую сумму трат за месяц.
Карточка с курсами валют теперь внизу главного экрана, а также в ней помещается три валюты.