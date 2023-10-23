Академик Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» перестала защищать от COVID-19

Вакцина «Спутник V», разработанная в начале пандемии, перестала защищать от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, исходная вакцина защищала людей в первые два года после её регистрации. С появлением первых трёх вариантов «омикрона» её эффективность упала в 8 раз, а после выхода четвёртой и пятой версий – уже в 20 раз.

А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), – это было в январе 2023 года, – «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было ещё летом прошлого года менять антигенный состав вакцины.