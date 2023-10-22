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Нам стало «тесно»: почему россияне не доверяют ИИ

Технологии заполнили пространство вокруг человека. Нам стало «тесно». Об этом говорит и свежий опрос ВЦИОМа: россияне не доверяют искусственному интеллекту. С чем это связано, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Нам стало «тесно»: почему россияне не доверяют ИИ
© вечерняя москва

Результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удивляют. Большинство россиян (67 процентов) считают, что искусственный интеллект (ИИ) следует использовать только в некоторых сферах.

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А каждый девятый (11 процентов) и вовсе считает, что можно обойтись без него и ИИ «не должен использоваться вообще». Лишь 18 процентов наших сограждан выступают за повсеместное использование подобного рода технологий.

Пожилые — не доверяют

Как оказалось, чем старше респондент, тем выше скепсис в отношении ИИ. В самой младшей группе опрошенных (18– 24 года) широкомасштабное внедрение ИИ-решений поддерживает каждый четвертый опрошенный. В самой старшей — лишь каждый шестой 17 процентов.

При этом доля сторонников мнения, что искусственный интеллект вовсе не должен использоваться, в пять раз выше среди представителей старшего поколения — 15 процентов против трех среди 18–24-летних. Влияет и место жительства.

24 процента жителей городов-миллионников и 22 процента жителей обеих столиц поддерживают применение ИИ во всех возможных сферах, з а полный отказ от них выступают только шесть процентов москвичей и петербуржцев — против 8–17 процентов среди жителей других населенных пунктов.

— Судя по результатам опроса, абсолютное большинство жителей России, и москвичи не исключение, ИИ либо не очень доверяют, либо не доверяют сов сем, — рассуждает кандидат социологических наук преподаватель МГУ Виталий Караев. — Причин тут несколько. Первая и главная — люди в принципе не понимают, о чем идет речь.

Спросите у десяти человек на улицах, что такое искусственный интеллект, и в лучшем случае один даст четкое определение. Второй момент — люди пока редко сталкиваются с ИИ.

А старшее поколение, как правило, не сталкивается вовсе. Или сталкивается, но не понимает, что это искусственный интеллект и есть. А если люди не понимают, что это за технология, разумеется, отвечают: «оно нам не надо».

Трактор для мозга

Эксперт считает, что среди населения страны нужно проводить разъяснительную работу и объяснять, что такое искусственный интеллект.

— Ведь история на самом деле очень простая. Когда-то была телега с лошадью, а теперь — автомобиль. Когда-то землю пахали сохой, а теперь это делает трактор.

Поскольку огромная часть работы, которую сейчас выполняет человек, делается уже не руками, а мозгами, значит, и для этой работы нужны какие-то технические приспособления — чтобы мозг зря не напрягать. Эти приспособления и есть искусственный интеллект. Такой «трактор» для мозга. И за этим трактором — будущее.

При этом, по мнению эксперта, нужно развеивать миф о том, что возможно «восстание машин». А такой страх есть! В апреле этого года тот же ВЦИОМ обнародовал данные опроса, согласно которым каждый третий россиянин — 30 процентов — убежден, что «восстание машин» может произойти в ближайшие 50 лет. Не верят — 59 процентов. И вот что интересно. Среди тех, кто мало верит в возможность «восстания машин», больше тех, кто разбирается в теме нейросетей, — 73 процента. Этой позиции также придерживаются представители молодежи в возрасте 18–24 лет и 25– 34 лет — 76 и 74 процента соответственно. А также активные пользователи интернета — 72 процента.

— Вывод очевиден: кто более-менее разбирается, о чем идет речь, тот в восстание машин не верит. Так же как, наверное, сто лет назад тракторист понимал, что машина — не конь. Трактор сам не заведется и не поедет давить людей, — пояснил Виталий Караев. — А многие в деревне наверняка этого боялись.

Александр Гусев, эксперт по искусственному интеллекту Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, пояснил:

— ИИ никогда не начнет принимать решение за человека и не будет ему вредить. Хотя бы потому, что любая система разрабатывается и контролируется людьми. ИИ — лишь инструмент в руках самого человека. Да, кухонными ножами убивают довольно много людей. Но это не значит, что ножи убивают людей и их пора запретить.
При этом, по мнению эксперта, ИИ нужно развивать обдуманно, вводя определенные законодательные ограничения.
— Нельзя, например, использовать искусственный интеллект в автоматическом управлении в реанимации. Ведь любой продукт ИИ иногда ошибается, и в данном случае цена ошибки может быть чрезвычайно высока.

Симбиоз с человеком

Впрочем, главный страх человечества, и россиян в том числе, что машины не ошибутся, а выйдут из повиновения и станут вести себя враждебно. Как это бывает, мы видели в фильме «Терминатор» и массе других фантастических фильмов.

Гипотетически ИИ может сильно развиться и решить, что человек «устарел» и больше не нужен, — считает футуролог Александр Кононов. — Единственный способ избежать возможной трагедии — интегрировать людей с искусственным интеллектом.

Как пояснил эксперт, уже сейчас идут серьезные научные исследования, призванные до конца понять человеческий мозг и наше сознание. Одна из целей этих работ — интегрировать наш мозг с возможностями ИИ. Возможно, в голову имплантировать интерфейс, то есть некий механизм взаимодействия пользователя — человека и программного обеспечения.

— Вполне допускаю, что появятся другие решения, при которых имплантация не нужна. Другой вопрос, что если объединить возможности мозга и ИИ, возникнут новые угрозы, — считает Кононов. — Есть, например, риск, что те, кто первыми получат сверхспособности, станут новой элитой. Возможно — враждебной к простым людям. Возможно, эта элита быстро найдет способ эксплуатировать человечество в своих целях. Такая опасность есть.

Нужно подружиться

Финансовый аналитик Артем Извольский недоумевает:

— Зачем пугаться того, что, возможно, никогда не произойдет? ИИ уже сейчас оставляет тысячи людей без работы. Для экономики он несет несомненное благо, а для конкретных людей вполне реальную опасность. Массово сокращаются бухгалтеры, исчезают профессии счетовода и стенографистки. В банковской сфере сокращения штатов просто колоссальные.

Глава Сбербанка Герман Греф привел цифры: число бухгалтеров в организации сократилось с 33 тысяч до 500 человек. В несколько раз сократилось число андеррайтеров — специалистов, чья деятельность связана с оценкой рисков. Теперь риски все чаще оценивает ИИ.

— С точки зрения затрат, на штат сотрудников куда выгоднее купить «умную» программу, научить десяток бухгалтеров ею пользоваться, а остальных сократить, — пояснил Извольский. — Снижая с помощью ИИ издержки, бизнес может предоставить потребителю более дешевый продукт или услугу. Все москвичи помнят, как в свое время буквально рухнули цены на такси-перевозки. Почему? А потому что ИИ позволил таксистам моментально получать заказы вблизи местонахождения их автомобиля.

И ты уже не едешь из района Царицыно в Алтуфьево за клиентом. И не ждешь клиента на вокзале. Как результат, в несколько раз снизилось время в пути без пассажира — когда ты никого не везешь. Ты либо везешь клиента, либо он вот-вот к тебе сядет. В результате снизилась себестоимость поездки и упали цены. При этом как минимум сотни такси-диспетчеров потеряли работу.

Поэтому, если ты хочешь быть успешен, с ИИ нужно дружить. Вот освоили таксисты приложение для поиска клиентов, освоили навигатор и сразу стали хорошо зарабатывать. ИИ можно ругать или хвалить — это дело ваше. Но главное — уметь им пользоваться. Точнее — использовать в своих целях. Иначе в какой-то момент выяснится, что ИИ занял ваше рабочее место.

По мнению эксперта, работодателям необходимо открывать курсы для сотрудников, чтобы повысить их техническую грамотность.

Федеральная налоговая служба, полиция, службы ЖКХ до сих пор зачастую работают с бумажными заявлениями. Хотя, на мой взгляд, уже давно пора создать приложения и быстро отвечать через них — как это делают, например, банки и мобильные операторы, — пояснил Извольский. — Общение через приложения резко снижает издержки производства и сокращает время, которое тратится на коммуникацию. Федеральная налоговая служба, кстати, уже пробует общаться с гражданами через приложение. Но чтобы его скачать, нужно прийти в налоговую и получить в распечатанном виде логин и пароль для использования приложения. Согласитесь, это странно.

По мнению эксперта, гражданам и самим нужно научиться пользоваться ИИ, чтобы экономить время.

— Время — это ресурс. Если вы не идете в салон мобильной связи, а задаете в приложении вопросы виртуальному помощнику, вы экономите время. А потом можете использовать его для заработка или отдыха, — пояснил Извольский.

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН:

— Мы не доверяем искусственному интеллекту сразу по нескольким причинам. Во-первых, подвело название. Интеллект для русского человека не может быть искусственным. Он, по определению, только у человека. Если бы ИИ назвали условно «умный робот», доверия было бы больше. Второй, более важный момент: наша ментальность — традиционалистская.

А в последние годы в связи с военной спец операцией мы погрузились в нее еще больше. Вернулись к истокам. Поэтому ИИ для многих, даже если они это не осознают, явление того же порядка, что и 20 гендеров, толерантность, мультикультурализм и прочие западные «завихрения».

Отсюда и отношение — без этого жили и дальше проживем. Кстати, я бы не сказал, что мы боимся восстания машин — это «пугалка» для изнеженных европейцев и американцев.

У нас обратное понимание: это пусть машины нас боятся! Для нас ИИ — это такой очень умный калькулятор. Надоест — выключим. Мы ведь привыкли повелевать любой техникой. Не заводится машина — пинать начинаем. И этому, кстати, никто не удивляется. Третий момент: ИИ — это, по определению, слуга.

А мы не привыкли к прислуге. По этому, например, технологии «умного дома» у нас вряд ли приживутся. Наш человек хочет чувствовать себя в доме не барином, а хозяином, который все делает самостоятельно.

НАПОМНИТ О ПРИЕМЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ

Искусственный интеллект уже широко используется во многих сферах.

Например, когда мы звоним в банк или, скажем, в городскую диспетчерскую службу, часто отвечает не живой оператор, а ИИ.

Ему, например, можно оставить заявку, если «барахлит» отопление. А еще ИИ звонит на мобильный, напоминает о дате и времени записи в поликлинику и спрашивает — придем ли мы. ИИ в смартфоне подбирает материалы СМИ, рассуждения блогеров и рекламу в зависимости от наших интересов. Раз поинтересовался покупкой машины, и вот пожалуйста. Вы что-то пишете в электронной почте или мессенджере, а ИИ уже подсказывает слова — чтобы вы особо не напрягались. У голосового помощника в смартфоне можно получить кучу полезной информации — например, прогноз погоды на завтра.

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