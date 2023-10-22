Нам стало «тесно»: почему россияне не доверяют ИИ

Технологии заполнили пространство вокруг человека. Нам стало «тесно». Об этом говорит и свежий опрос ВЦИОМа: россияне не доверяют искусственному интеллекту. С чем это связано, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

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Результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удивляют. Большинство россиян (67 процентов) считают, что искусственный интеллект (ИИ) следует использовать только в некоторых сферах.

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А каждый девятый (11 процентов) и вовсе считает, что можно обойтись без него и ИИ «не должен использоваться вообще». Лишь 18 процентов наших сограждан выступают за повсеместное использование подобного рода технологий.

Пожилые — не доверяют

Как оказалось, чем старше респондент, тем выше скепсис в отношении ИИ. В самой младшей группе опрошенных (18– 24 года) широкомасштабное внедрение ИИ-решений поддерживает каждый четвертый опрошенный. В самой старшей — лишь каждый шестой 17 процентов.

При этом доля сторонников мнения, что искусственный интеллект вовсе не должен использоваться, в пять раз выше среди представителей старшего поколения — 15 процентов против трех среди 18–24-летних. Влияет и место жительства.

24 процента жителей городов-миллионников и 22 процента жителей обеих столиц поддерживают применение ИИ во всех возможных сферах, з а полный отказ от них выступают только шесть процентов москвичей и петербуржцев — против 8–17 процентов среди жителей других населенных пунктов.

— Судя по результатам опроса, абсолютное большинство жителей России, и москвичи не исключение, ИИ либо не очень доверяют, либо не доверяют сов сем, — рассуждает кандидат социологических наук преподаватель МГУ Виталий Караев. — Причин тут несколько. Первая и главная — люди в принципе не понимают, о чем идет речь.

Спросите у десяти человек на улицах, что такое искусственный интеллект, и в лучшем случае один даст четкое определение. Второй момент — люди пока редко сталкиваются с ИИ.

А старшее поколение, как правило, не сталкивается вовсе. Или сталкивается, но не понимает, что это искусственный интеллект и есть. А если люди не понимают, что это за технология, разумеется, отвечают: «оно нам не надо».

Трактор для мозга

Эксперт считает, что среди населения страны нужно проводить разъяснительную работу и объяснять, что такое искусственный интеллект.

— Ведь история на самом деле очень простая. Когда-то была телега с лошадью, а теперь — автомобиль. Когда-то землю пахали сохой, а теперь это делает трактор.

Поскольку огромная часть работы, которую сейчас выполняет человек, делается уже не руками, а мозгами, значит, и для этой работы нужны какие-то технические приспособления — чтобы мозг зря не напрягать. Эти приспособления и есть искусственный интеллект. Такой «трактор» для мозга. И за этим трактором — будущее.

При этом, по мнению эксперта, нужно развеивать миф о том, что возможно «восстание машин». А такой страх есть! В апреле этого года тот же ВЦИОМ обнародовал данные опроса, согласно которым каждый третий россиянин — 30 процентов — убежден, что «восстание машин» может произойти в ближайшие 50 лет. Не верят — 59 процентов. И вот что интересно. Среди тех, кто мало верит в возможность «восстания машин», больше тех, кто разбирается в теме нейросетей, — 73 процента. Этой позиции также придерживаются представители молодежи в возрасте 18–24 лет и 25– 34 лет — 76 и 74 процента соответственно. А также активные пользователи интернета — 72 процента.

— Вывод очевиден: кто более-менее разбирается, о чем идет речь, тот в восстание машин не верит. Так же как, наверное, сто лет назад тракторист понимал, что машина — не конь. Трактор сам не заведется и не поедет давить людей, — пояснил Виталий Караев. — А многие в деревне наверняка этого боялись.

Александр Гусев, эксперт по искусственному интеллекту Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, пояснил:

— ИИ никогда не начнет принимать решение за человека и не будет ему вредить. Хотя бы потому, что любая система разрабатывается и контролируется людьми. ИИ — лишь инструмент в руках самого человека. Да, кухонными ножами убивают довольно много людей. Но это не значит, что ножи убивают людей и их пора запретить.

При этом, по мнению эксперта, ИИ нужно развивать обдуманно, вводя определенные законодательные ограничения.

— Нельзя, например, использовать искусственный интеллект в автоматическом управлении в реанимации. Ведь любой продукт ИИ иногда ошибается, и в данном случае цена ошибки может быть чрезвычайно высока.

Симбиоз с человеком

Впрочем, главный страх человечества, и россиян в том числе, что машины не ошибутся, а выйдут из повиновения и станут вести себя враждебно. Как это бывает, мы видели в фильме «Терминатор» и массе других фантастических фильмов.

Гипотетически ИИ может сильно развиться и решить, что человек «устарел» и больше не нужен, — считает футуролог Александр Кононов. — Единственный способ избежать возможной трагедии — интегрировать людей с искусственным интеллектом.

Как пояснил эксперт, уже сейчас идут серьезные научные исследования, призванные до конца понять человеческий мозг и наше сознание. Одна из целей этих работ — интегрировать наш мозг с возможностями ИИ. Возможно, в голову имплантировать интерфейс, то есть некий механизм взаимодействия пользователя — человека и программного обеспечения.

— Вполне допускаю, что появятся другие решения, при которых имплантация не нужна. Другой вопрос, что если объединить возможности мозга и ИИ, возникнут новые угрозы, — считает Кононов. — Есть, например, риск, что те, кто первыми получат сверхспособности, станут новой элитой. Возможно — враждебной к простым людям. Возможно, эта элита быстро найдет способ эксплуатировать человечество в своих целях. Такая опасность есть.

Нужно подружиться

Финансовый аналитик Артем Извольский недоумевает:

— Зачем пугаться того, что, возможно, никогда не произойдет? ИИ уже сейчас оставляет тысячи людей без работы. Для экономики он несет несомненное благо, а для конкретных людей вполне реальную опасность. Массово сокращаются бухгалтеры, исчезают профессии счетовода и стенографистки. В банковской сфере сокращения штатов просто колоссальные.

Глава Сбербанка Герман Греф привел цифры: число бухгалтеров в организации сократилось с 33 тысяч до 500 человек. В несколько раз сократилось число андеррайтеров — специалистов, чья деятельность связана с оценкой рисков. Теперь риски все чаще оценивает ИИ.

— С точки зрения затрат, на штат сотрудников куда выгоднее купить «умную» программу, научить десяток бухгалтеров ею пользоваться, а остальных сократить, — пояснил Извольский. — Снижая с помощью ИИ издержки, бизнес может предоставить потребителю более дешевый продукт или услугу. Все москвичи помнят, как в свое время буквально рухнули цены на такси-перевозки. Почему? А потому что ИИ позволил таксистам моментально получать заказы вблизи местонахождения их автомобиля.

И ты уже не едешь из района Царицыно в Алтуфьево за клиентом. И не ждешь клиента на вокзале. Как результат, в несколько раз снизилось время в пути без пассажира — когда ты никого не везешь. Ты либо везешь клиента, либо он вот-вот к тебе сядет. В результате снизилась себестоимость поездки и упали цены. При этом как минимум сотни такси-диспетчеров потеряли работу.

Поэтому, если ты хочешь быть успешен, с ИИ нужно дружить. Вот освоили таксисты приложение для поиска клиентов, освоили навигатор и сразу стали хорошо зарабатывать. ИИ можно ругать или хвалить — это дело ваше. Но главное — уметь им пользоваться. Точнее — использовать в своих целях. Иначе в какой-то момент выяснится, что ИИ занял ваше рабочее место.

По мнению эксперта, работодателям необходимо открывать курсы для сотрудников, чтобы повысить их техническую грамотность.

— Федеральная налоговая служба, полиция, службы ЖКХ до сих пор зачастую работают с бумажными заявлениями. Хотя, на мой взгляд, уже давно пора создать приложения и быстро отвечать через них — как это делают, например, банки и мобильные операторы, — пояснил Извольский. — Общение через приложения резко снижает издержки производства и сокращает время, которое тратится на коммуникацию. Федеральная налоговая служба, кстати, уже пробует общаться с гражданами через приложение. Но чтобы его скачать, нужно прийти в налоговую и получить в распечатанном виде логин и пароль для использования приложения. Согласитесь, это странно.

По мнению эксперта, гражданам и самим нужно научиться пользоваться ИИ, чтобы экономить время.

— Время — это ресурс. Если вы не идете в салон мобильной связи, а задаете в приложении вопросы виртуальному помощнику, вы экономите время. А потом можете использовать его для заработка или отдыха, — пояснил Извольский.

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН:

— Мы не доверяем искусственному интеллекту сразу по нескольким причинам. Во-первых, подвело название. Интеллект для русского человека не может быть искусственным. Он, по определению, только у человека. Если бы ИИ назвали условно «умный робот», доверия было бы больше. Второй, более важный момент: наша ментальность — традиционалистская.

А в последние годы в связи с военной спец операцией мы погрузились в нее еще больше. Вернулись к истокам. Поэтому ИИ для многих, даже если они это не осознают, явление того же порядка, что и 20 гендеров, толерантность, мультикультурализм и прочие западные «завихрения».

Отсюда и отношение — без этого жили и дальше проживем. Кстати, я бы не сказал, что мы боимся восстания машин — это «пугалка» для изнеженных европейцев и американцев.

У нас обратное понимание: это пусть машины нас боятся! Для нас ИИ — это такой очень умный калькулятор. Надоест — выключим. Мы ведь привыкли повелевать любой техникой. Не заводится машина — пинать начинаем. И этому, кстати, никто не удивляется. Третий момент: ИИ — это, по определению, слуга.

А мы не привыкли к прислуге. По этому, например, технологии «умного дома» у нас вряд ли приживутся. Наш человек хочет чувствовать себя в доме не барином, а хозяином, который все делает самостоятельно.

НАПОМНИТ О ПРИЕМЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ

Искусственный интеллект уже широко используется во многих сферах.

Например, когда мы звоним в банк или, скажем, в городскую диспетчерскую службу, часто отвечает не живой оператор, а ИИ.