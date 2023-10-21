Астрономы обнаружили огромный пробел в защите Земли от астероидов

В ближнем космосе существует как минимум 14 тыс. еще не открытых и потенциально опасных для Земли астероидов, каждый из которых может уничтожить целый город и погубить миллионы людей. К такому выводу пришли специалисты NASA. Отчет опубликован на официальном сайте американского космического агентства.

© Addy Graham/University of Arizona

Согласно докладу, ученым уже известно о 32 тыс. астероидов в околоземном пространстве, способных при определенных обстоятельствах столкнуться с нашей планетой. Из них более 10,5 тыс. имеют диаметр более 140 метров. При падении космической скалы такого размера произойдут масштабные разрушения. Для сравнения, взорвавшийся в 2013 году на Челябинском метеорит был всего 20 метров в диаметре.

По оценкам астрономов, астероидов опасного размера должно быть почти в полтора раза больше, однако они пока не обнаружены. Кроме того, существует около 50 еще неизвестных астероидов диаметром в 1 километр, которые несут угрозу уже всему человечеству.