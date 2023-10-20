$95.91-1.40101.43-1.20

Ученые предложили метод защиты космических скафандров от лунной пыли

Специалисты Гавайского Тихоокеанского университета (HPU) в США разработали перспективный метод защиты участников будущих миссий по высадке на Луну от пыли на поверхности спутника. Исследование опубликовано на сайте HPU.

Ученые предложили метод защиты скафандров от лунной пыли
© NASA

Ученые создали материал, получивший название «электростатическая защитная ткань из жидкого металла» или LiqMEST. Он будет создан с учетом использования электростатических сил, которые будут отталкивать острые частицы от скафандров.

Ожидается, что новая тканевая технология HPU не только защитит скафандры от пыли, но и обеспечит астронавтам гибкость в суровых условиях инопланетного мира. Но главное преимущество, по словам команды, — это антипылевые свойства материала.

Лунная пыль известна своими абразивными свойствами. Она хорошо липнет к поверхностям за счет электрического заряда и повреждает пылезащитные экраны луноходов и экипировку участников миссий.

NASA изучает проблему лунной пыли на протяжении десятилетий и до сих пор не нашла надежного решения. Представители агентства говорят, что борьбы с пылью остается одной из шести главных проблем, которые необходимо решить для долгосрочного обитания человека на Луне.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости