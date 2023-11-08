Как скачать и установить Play Market на Android

Play Store — официальный магазин приложений для Android-устройств, где можно найти все, что нужно современному смартфону. Другой вопрос, что не все телефоны на базе Android обладают доступом к магазину. Рассказываем, как установить Play Market на Android.

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Почему на вашем телефоне нет Google Play

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Google Play является магазином по умолчанию для большинства брендов Android-смартфонов, но среди них есть некоторые исключения. Прежде всего, устройства от китайских производителей — например, Xiaomi, Oppo и других. Дело в том, что в Китае сервисы Google находятся под запретом: китайским пользователям приходится пользоваться альтернативными сервисами национальной разработки.

Иногда на китайские телефоны устанавливают сервисы Google перед продажей на глобальном рынке, но это происходит не всегда. Другая причина — привязка к проприетарным сервисам самого производителя. Устройства Huawei подтягивают приложения из собственного магазина App Gallery: его появление стало реакцией на санкции США.

Метод загрузки №1: APK-файл

Самый простой способ установки Play Store на Android — это загрузка APK-файла магазина. Он работает из-за того, что китайские производители иногда не полностью удаляют сервисы Google из прошивки: если вам нужен только сам магазин приложений, то поставить его будет не сложно.

Для того, чтобы загрузить магазин, вам нужно разрешить на телефоне установку приложений из неизвестных источников, после чего скачать сам APK-файл. Для поиска файла подойдет любое проверенное хранилище, где вы точно не наткнетесь на мошенников или вредоносный софт. Например, APKMirror. Помимо этого, вероятно, вам понадобятся дополнительные службы Google: Account Manager, Services Framework и Play Services. Их тоже нужно найти и скачать.

Когда вы скачаете файлы, их желательно установить в следующем порядке.

com.google.gsf.login com.google.android.gsf com.google.android.gms com.android.vending

Метод загрузки №2: менеджер файлов и root-доступ

Если метод выше не сработал, можно попробовать установить загруженные APK через менеджер файлов, поддерживающий root-доступ. Для того, само собой, вам сначала нужно разблокировать root: инструкцию по этой процедуре для вашей модели смартфона можно найти в Интернете.

Предоставьте менеджеру необходимый доступ, после чего установите через него все APK-файлы. Но не запускайте их сразу после установки: сначала скачайте приложение Link2SD, откройте его и сделайте установленные сервисы Google системными программами. Наконец, перезагрузите телефон — и готово, все должно работать.