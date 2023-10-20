На Марсе нашли озеро, которое может скрывать признаки жизни

Международная команда планетологов изучила снимки орбитальных аппаратов, зафиксировавших неоднородную область на Марсе под названием Hydraotes Chaos (Хаос Гидры), и обнаружила следы древнего грязевого озера. Ученые предполагают, что в его засохшей корке могут скрываться следы жизни.

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Работа опубликована в журнале Nature Scientific Reports, а коротко о ней рассказывает Space.com. В рамках нового исследования планетологи пытаются найти биосигнатуры в древнем марсианском грязевом озере. На снимках они обнаружили высохшие остатки "водоема", он находится в экваториальной части Красной планеты.

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"Хотя марсианские грязевые озера и вулканы уже были предметом предыдущих исследований, наша работа представляет собой первый комплексный анализ, специально сфокусированный на предполагаемом грязевом озере", - рассказал Алексис Родригес, старший научный сотрудник Института планетарных наук в Аризоне.

По его словам, общепринятая теория гласит, что поверхностные воды на Марсе исчезли около 3,7 миллиарда лет назад. Считается, что именно тогда атмосфера истончилась, из-за чего поверхность остыла. Но ученые допускают, что под поверхностью Марса грунтовые воды сохранились и еще много лет оставались жидкими, пребывая в огромных камерах. Это означает, что в таких камерах могли существовать какие-то формы жизни, а если это так, то они должны были оставить после себя следы своего существования.

Новое исследование предполагает, что система водоносных горизонтов разрушилась в Hydraotes Chaos около 3,4 миллиарда лет назад. Эти события вызвали наводнения эпических масштабов, которые выбросили на поверхность огромные объемы отложений. В результате образовалось грязевое озеро, на дне которого бурлила вода, а поверхность которого пузырилась. Вместе с ней на поверхность могли быть выброшены и живые организмы.

Поясняя свои выводы, ученые говорят: посреди хаоса, которым отличается изученная местность, находится круг относительно ровной поверхности. Он явно выделяется среди "конусов" и "куполов", которыми испещрена все равнина. Это означает, что в изученном районе вода прорвалась снизу, образовав озеро, после которого и остался "спокойный круг".