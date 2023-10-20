NASA показало снимки «самого жуткого» объекта Солнечной системы

Американское космическое агентство NASA показало новые изображения спутника Юпитера — Ио, сделанные 15 октября. Изображения опубликованы на сайте миссии.

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После многих лет съемки Юпитера межпланетная станция «Юнона» обратила свое внимание на спутники планеты. Во время пролета над «самым жутким» спутником Юпитера «Юнона» сфотографировала обугленную поверхность вулканического мира Ио. Изображения продемонстрировали «зловещий вид» самого вулканически активного мира Солнечной системы, который «явно пережил многое за прошедшие 4,5 миллиарда лет», отмечает портал Gizmodo.

Издание подчеркивает, что опубликованные NASA снимки — самые четкие изображения Ио, когда-либо полученные человечеством. Они демонстрируют, что поверхность Ио «искалечена» сотнями вулканов и озер расплавленной силикатной лавы, поэтому спутник выглядит «обожженным». Фото «Юноны» подвергаются обработке, включая улучшение или реконструкцию цвета.

Ио зажата между огромной гравитационной силой Юпитера и гравитационным притяжением других спутников — Европы и Ганимеда. В результате Ио постоянно растягивается и сжимается, что способствует ее вулканической активности.

«Юнона» изучает систему Юпитера с 2016 года, станция уже изучала Ио во время предыдущих пролетов в мае и июле. В сентябре «Юнона» сделала «уютную семейную» фотографию Юпитера и Ио, на которой газовый гигант и его луна расположены рядом. В следующий раз станция приблизится к Ио 30 декабря, а затем — в феврале и сентябре 2024 года, чтобы собрать больше данных об активности спутника.

Ио — основной источник большинства заряженных частиц в магнитосфере Юпитера, она создает облако ионов и электронов в форме пончика, окружающее планету. На Ио находятся сотни вулканов, которые регулярно извергают расплавленную лаву и шлейфы сернистого газа на сотни километров вверх в атмосферу.