Обнаружена грибковая инфекция, вызывающая в мозге изменения как при болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили, что грибковая инфекция в мозге, вызванная Candida albicans, провоцирует когнитивные нарушения. Результаты исследования опубликованы в CellReports.

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Грибок Candida albicans проникает в мозг и генерирует бета-амилоиды, пептиды, которые образуют в сером веществе особые внеклеточные отложения. Эти отложения известны как амилоидные бляшки. Они не являются непосредственной причиной гибели нейронов, а лишь запускают процессы, ведущие к разрушению тканей головного мозга.

Такие повреждения приводят к снижению когнитивных способностей - ухудшается память и внимание, а также навыки ориентирования в пространстве.

Candida albicans выводится из организма благодаря работе микроглии - иммунных клеток центральной нервной системы. Грибок продуцирует белок под названием кандидализин, который идентифицируется микролгией через рецептор CD11b.

Кроме того, Candida albicans может и разрушать бета-амилоиды. Для этого грибок использует те же механизмы, что и для проникновения через гематоэнцефалический барьер (это полупроницаемая мембрана, которая отделяет мозг от кровеносного русла).