Представлен OnePlus Open – складной смартфон Fold c камерой LYTIA

OnePlus представила складной смартфон OnePlus Open. Новинка является первым для бренда OnePlus, и позиционируется как совместный проект с материнской компанией OPPO.

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OnePlus Open получил внутренний 7,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2440×2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношение сторон 20:9. Максимальная яркость экрана достигает 2800 нит. Поддерживаются технологии HDR10+, Dolby Vison и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Размер внешнего экрана составляет 6,31 дюйма. Дисплей поддерживает разрешение 2484×1116 пикселей, частоту обновления 10-120 Гц и максимальную яркость до 2800 нит. Экран также может похвастаться режимом высокой яркости (HBM) до 1400 нит для сверхъяркой, плавной и отзывчивой работы.

Внешний экран защищен керамическим покрытием Ceramic Guard – очищенными керамическими кристаллами, прошедшими процесс ионного обмена. Как утверждает производитель такое стекло на 20% прочнее, чем Gorilla Glass Victus.

Шарнир

Одним из наиболее важных аспектов складного устройства является шарнир, и в OnePlus Open используется модифицированный шарнир от OPPO Find N2. Шарнир уменьшен до 69 деталей, что делает его более прочным и устойчивым.

Благодаря такому шарнир при складывании устройства образуется относительно меньше складок по сравнению с большинством складных смартфонов на рынке, включая Galaxy Fold 5 и Pixel Fold. OnePlus обещает 10-летний цикл службы за счет шарнира, который протестирован на 1 000 000 складываний.

Аппаратная основа

OnePlus Open работает на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. По словам OnePlus, аккумулятор емкостью 4805 мАч можно заряжать с помощью фирменной зарядки SuperVOOC, которая полностью заряжает устройство за 42 минуты.

Камеры

OnePlus Open получил тройную основную камеру:

главный датчик Sony LYTIA на 48 Мп (1/1,43", 1,12 мкм, f/1.7);широкоугольный объектив Sony IMX581 на 48 Мп (1/2", 0,7 мкм, f/2.2, 14 мм, автофокус, угол захвата 114 градусов, 6 линз);телеобъектив OmniVision OV64B на 64 Мп (1/2", 0,8 мкм, f/2.6, эквивалентное фокусное расстояние 70/145 мм, угол захвата 33,4 градуса, оптический зум 3х, цифровой зум 120х, 4 линзы, OIS).

На внешнем экране имеется камера на 32 Мп (1/3,14", 0,7 мкм, f/2.2, 24 мм, угол захвата 88,5 градуса, фиксированный фокус, 5 линз). На внутреннем экране установлена камера на 20 Мп (1/4", 0,7 мкм, f/2.2, 20 мм, угол захвата 91 градус, фиксированный фокус, 4 линзы).

Компания вложила значительные средства в технологию Pixel Stacked, которая улучшит качество фотографий в условиях низкой освещенности и сделает их более четкими.

Прочее

Также стоит отметить наличие трёх стерео-динамикаов с Dolby Atmos, LDAC, водозащиту по стандарту IPx4 и дактилоскопический сканер на торце. Устройство работает под управлением OxygenOS 13.2 на базе Android 13, но в ближайшее время оно будет обновлено. Размеры (разложенный): 153,4×143,1×5,8 мм; (сложенный): 153,4×73,3 × 11,7 / 11,9 мм. Вес OnePlus Open составляет 245 (зеленый) / 239 (черный) грамм.

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