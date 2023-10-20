Российский телескоп ART-XC возобновил обзор всего неба

Российский рентгеновский телескоп ART-XC имени М. Н. Павлинского на борту космической обсерватории "Спектр-РГ" завершил полный обзор плоскости Галактики Млечный путь и возобновил обзор всего неба.

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Напомним, обсерватория "Спектр-РГ" была запущена на орбиту в июле 2019 года. На ней установлены два телескопа - разработанный Институтом космических исследований РАН ART-XC и германский eROSITA. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор", разработанной в НПО Лавочкина.

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Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

Для России "Спектр-РГ" - первый космический аппарат, выведенный и работающий в окрестности точки Лагранжа L2, на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли. Показательный факт: всего лишь за первые полгода сканирования неба было удвоено полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии. Ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне (на энергиях ниже 2 кэВ). А в жестком рентгене существовали лишь карты с гораздо худшим угловым разрешением.

Как рассказали в "Роскосмосе", до марта 2022 года обсерватория выполнила четыре полных скана всей небесной сферы и начала пятый. Всего изначально было запланировано восемь полных сканов за четыре года. После этого должны были начаться наблюдения отдельных выбранных участков неба и наиболее интересных объектов.

В прошлом году телескоп eROSITA был переведен в спящий режим. Чтобы по максимуму получать научную отдачу, программа наблюдений российского телескопа ART-XC была изменена: от обзора всей небесной сферы он перешел к выполнению собственной программы наблюдений, получившей название ART-XC Legacy Program - "Программа научного наследия телескопа ART-XC". Одной из основных задач в ней стал обзор Галактической плоскости - нашей Галактики Млечный путь.

Специалисты поясняют: для человеческого глаза - приемника электромагнитного излучения видимого спектра - Млечный путь кажется светящейся полоской, протянутой через небо. В этом диапазоне мы видим в основном свечение обычных звезд. Телескоп ART-XC "смотрит" на небо с помощью детекторов жесткого рентгеновского излучения. Его источником служат, например, двойные системы с нейтронными звездами и черными дырами, остатки вспышек сверхновых и другие объекты, которые принято называть объектами с экстремальным энерговыделением.

Телескоп ART-XC проводил сканирование Галактической плоскости "змейкой" по квадратам, каждый из которых имеет размер примерно 3 градуса на 3 градуса. Каждый день область сканирования сдвигалась примерно на один градус.

По словам научного руководителя телескопа СРГ/ART-XC, члена-корреспондента РАН Александра Лутовинова, ученые поставили перед собой достаточно амбициозную задачу - осмотреть всю Галактику с такой чувствительностью в жестких рентгеновских лучах, которая бы позволила увидеть все объекты ярче некоторого уровня. Это важно для получения однородных выборок источников разных классов, которые бы, в первую очередь, помогли понять их популяционные свойства, открыть сотни новых источников. "И мы уже видим, какие богатые научные данные удалось собрать за эти полтора года. Хотел бы подчеркнуть, что эти замечательные результаты удалось получить благодаря специалистам НПО имени С.А. Лавочкина, разработавшим платформу "Навигатор", которая позволяет выполнять практически любые запросы ученых", - подчеркивает Александр Лутовинов.

Завершив обзор Галактики, ART-XC сегодня перешел к продолжению прерванного обзора всего неба. Обсерватория поворачивается вокруг своей оси таким образом, что сканирует всю небесную сферу за полгода.

За два года будет получено еще четыре таких скана в дополнение к тем четырем, что были сделаны раньше. На основе этих данных будет составлен наиболее полный на сегодня обзор неба в жестком рентгеновском диапазоне. Пока же к публикации готовится каталог рентгеновских источников всего неба по итогам двухлетнего обзора и продолжается работа по "переписи" рентгеновского населения Галактики.