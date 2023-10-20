Археологи обнаружили в тульских лесах фрагмент Большой русской засечной стены

Открытие сделали российские археологи.

В ходе тульской археологической экспедиции в местном лесу был обнаружен фрагмент Большой русской засечной стены. Об этом РИА Новости сообщил руководитель экспедиции Евгений Столяров.

По его словам, речь идет о новых воротах, ведущих в крепость, построенную в XVII веке. Она представляла собой дерево-земляные укрепления, которые были построены по образцам европейской архитектуры.

Столяров уточнил, что в общей сложности таких крепостей в тульских лесах не менее 27.