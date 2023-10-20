Смартфоны на ОС «Аврора» появятся в продаже

Розничные продажи смартфонов и планшетов на базе российской ОС «Аврора» начнутся в ноябре. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на IT-рынке, отмечая, что покупателям будут доступны модели от брендов Fplus, «Байтэрг» и «Аквариус».

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Первое время устройства на базе «Авроры» будут продаваться дешевле 20 тыс. рублей благодаря скидкам и низкой стоимости лицензии на ОС. Однако впоследствии разработчики увеличат цену лицензии на ОС для производителей с 1000 до 4500 рублей, что скажется на стоимости самих гаджетов.