Башкирские ученые нашли древний календарь беременности

Это эксперты установили по изображениям, которые отражают культ материнства. Древние художники рисовали не только лунные календари, но и календари беременности. Авторы работы акцентировали внимание на знаках «Y» и « » – первый говорит об успешной беременности, а второй о гибели плода или младенца.