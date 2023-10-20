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РИАН: ученые РФ нашли календари беременности женщин в наскальных рисунках

Российским исследователям из Башкортостана удалось расшифровать календари беременности первобытных женщин по пещерным рисункам.

Башкирские ученые нашли древний календарь беременности
© FBM.ru

Работу они провели в Каповой пещере, которая находится на территории заповедника «Шульган-Таш». Об этом подробнее поведал представитель Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов. Он сообщил, что рисунки внутри пещеры оставлены женщиной.

Это эксперты установили по изображениям, которые отражают культ материнства. Древние художники рисовали не только лунные календари, но и календари беременности. Авторы работы акцентировали внимание на знаках «Y» и « » – первый говорит об успешной беременности, а второй о гибели плода или младенца.

Подобная схема была зафиксирована учеными на календаре беременности животных. Например, рисунок «Большая лошадь» в действительности является беременной лошадью. Древние люди могли записывать рождение домашнего скота, так как от его потомства зависела человеческая жизнь, передает РИА Новости.