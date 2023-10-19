Российские ученые разработают отечественные поршни для кораблей

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации рассказали, что челябинские ученые ведут разработку отечественных поршней для кораблей и локомотивов, предназначенных для замены немецких аналогов, пишет ТАСС.

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Экспериментальная партия поршней планируется протестировать до конца 2023 года.

В рамках программы импортозамещения научный коллектив кафедр "Автомобильный транспорт" и "Двигатели внутреннего сгорания" ЮУрГУ разработал поршень российской конструкции, который станет внешним аналогом зарубежной детали, но усовершенствует свою начинку. … Современная технология позволяет повысить надежность и долговечность двигателей, например, при резком увеличении нагрузки на двигатель или частоты вращения коленчатого вала. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Современные технологии позволяют увеличить надежность и долговечность двигателей, что особенно важно при резком увеличении нагрузки на двигатель или частоты вращения коленчатого вала.

Этот проект направлен на импортозамещение поршней для Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ), который производит высокооборотные двигатели многоцелевого назначения ДМ-185 для различных видов транспорта, включая суда, корабли, железнодорожные локомотивы и спецтехнику для карьеров.