В кишечнике диких волков нашли потенциальное лекарство для собак

Ученые из Государственного университета штата Орегон в Каскейдс выяснили, что обнаруженная у диких волков кишечная бактерия может быть полезна для домашних собак с воспалительными заболеваниями кишечника. Исследование опубликовано в журнале Applied Microbiology.

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Авторы работы проанализировали кишечный микробиом дикого волка, сбитого машиной. Они выделили 20 различных кишечных бактерий. Они обнаружили, что бактерия Paenibacillus может переваривать сложные углеводы, например, крахмалы. Кроме того, она может снижать воспаление в кишечнике. Это означает, что бактерия может стать основой пищевой добавки для собак с воспалительными заболеваниями кишечника.