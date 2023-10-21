Некоторые кораллы могут пережить изменение климата

Американские исследователи изучили способность карибского коралла адаптироваться к высокой температуре. Они обнаружили, что особи из чувствительных к жаре популяций выживают лучше остальных. Ученым еще предстоит разобраться в том, как кораллы влияют на теплоустойчивость своих потомков. Исследование опубликовано в журнале Global Change Biology.

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Из-за глобального потепления коралловые рифы во всем мире оказались под угрозой вымирания. Высокая температура океанов обесцвечивает кораллы, а это ослабляет их и делает более уязвимыми к болезням. В науке существует теория о том, что устойчивость к жаре передается среди кораллов по наследству. Если гипотеза верна, то ученые могут разводить больше таких популяций и сохранить коралловые рифы.

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Чтобы подтвердить теорию, американские исследователи рассмотрели Orbicella faveolata из отряда мадрепоровых кораллов, который обитает в водах Карибского бассейна. Предыдущие исследования показали, что прибрежные взрослые популяции O. faveolata восстанавливаются после обесцвечивания быстрее, чем морские особи, поэтому биологи собрали гаметы — репродуктивные клетки кораллов — с двух участков рифа у архипелага Флорида-Кис: у берега и в море.

Ученые поместили кораллы в лабораторные условия. Там исследователи выращивали личинок и подвергали их воздействию высокой температуры — 32°С и 36°С. Затем биологи измерили выживаемость кораллов и активность генов, чтобы выяснить, есть ли в них признаки стресса при высоких температурах.

Оказалось, что личинки морских кораллов выжили лучше и проявили меньше стресса, чем прибрежные. Ученые предположили, что на способность переносить тепло влияют разные факторы — в том числе снижение репродуктивной способности прибрежных кораллов из-за обесцвечивания в прошлом; их гаметы содержали меньше запасных жиров, чем репродуктивные клетки морских особей.

«Вместо того, чтобы концентрироваться исключительно на разведении теплоустойчивых кораллов, нам потребуется рассмотреть другие условия, влияющие на выживание кораллов, и более разнообразные меры по их спасению», — рассказала Карли Кенкель, руководитель исследования из Университета Южной Калифорнии, США.

Для подтверждения выводов ученые проведут дополнительные исследования разных видов кораллов. Кроме того, биологи изучали личинок в лабораторных условиях и могли упустить некоторые факторы, которые влияют на коралловые рифы в дикой природе.