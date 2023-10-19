Несостоявшийся эксперимент российской «Луны-25» проведет китайская Chang’e 7

Несостоявшийся научный эксперимент российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» может быть проведен в рамках планируемой китайской миссии Chang’e 7. Об этом Российской академии наук Лев Зеленый.

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Речь идет об установке прибора «Пылевой мониторинг Луны» (ПмЛ) на китайскую АМС.

«Уже почти достигнута договоренность, что наш эксперимент по лунной пыли будет использоваться на миссии Chang’e 7», — сказал ученый.

По его словам, в настоящее время идет согласование технических деталей планируемого эксперимента.

Руководитель эксперимента ПмЛ Александр Захаров добавил, что прибор предназначен для регистрации пылевых частиц, которые на обратной стороне Луны приобретают электрический заряд и левитируют над ее поверхностью.

АМС «Луна-25» столкнулась с Луной 19 августа.