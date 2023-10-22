Как работают вентиляторы без лопастей

Фирма Dyson долгое время славилась своими пылесосами, но в 2009 году производитель представил публике совершенно новое устройство — вентилятор Dyson Air Multiplier. Он обладал весьма необычной характеристикой: устройство не имело видимых лопастей.

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На самом деле, сам термин «безлопастный вентилятор» немного не соответствует реальности — подобные устройства имеют лопасти. Просто мы не видим их из-за того, что они расположены в основании вентилятора. Мотор вращает асимметрично расположенные лопасти внутри базы устройства, втягивая воздух через небольшие прорези.

После этого вентилятор направляет поток воздуха в канал в верхнем кольце устройства. Он распределяет воздух по всей окружности и выталкивает его наружу. Результатом становится не слишком объемный, но довольно быстрый обдув в желаемом направлении. Но потом в дело вступает физика: воздух существует в форме газа, однако газы подчиняются законам динамики жидкостей. Поток вентилятора как бы «подхватывает» за собой стоячий воздух, который дополнительно усиливает обдув.

По словам самого производителя, сочетание конструкции безлопастного вентилятора и физического эффекта повышает мощность обдува до 15 раз. Но есть одна проблема, которая дала знать о себе почти сразу же: безлопастная технология создавала довольно заметный шум — результат миниатюрной турбулентности.