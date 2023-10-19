Google намерена производить смартфоны в Индии
Компания Google, которая входит в состав технологического гиганта Alphabet Inc, планирует производить в Индии флагманскую линейку своих смартфонов Pixel. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент корпорации по устройствам и услугам Рик Остерло.
"Сегодня мы видим еще больше возможностей сделать смартфоны Pixel доступными для большего числа людей в Индии, и очень рады объявить о нашем плане по производству смартфонов Pixel в Индии", - приводит слова Остерло газета Hindustan Times.
Ожидается, что производство начнется в 2024 году в рамках объявленной индийским правительством программы "Делай в Индии".
"Индия является приоритетным рынком для Pixel", - добавил вице-президент американской компании.
Google станет очередным глобальным технологическим гигантом, который перенесет производство в Индию. Ранее корпорация Apple организовала в стране производство смартфонов iPhone 15.