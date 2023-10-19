GigaChat научили в два раза лучше отвечать на вопросы

Разработчики Сбера представили первую модель GigaChat нового поколения, сообщает пресс-служба Сбера.

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За счет изменения подхода к обучению значительно улучшились практически все умения модели, от сокращения текстов и ответов на вопросы до генерации идей. Размер текста, с которым теперь можно работать, увеличен в 2 раза. Новая модель доступна всем пользователям GigaChat.

«На сегодняшний день количество уникальных пользователей GigaChat достигло 1 млн. А сегодня мы выпустили первую модель нового поколения GigaChat. Сервис не просто умеет общаться как человек, но и в процессе дообучения совершил рывок во всех генеративных задачах. По последним результатам сдачи экзамена для нейросетевых моделей MMLU (Massive Multitask Language Understanding), GigaChat улучшил свои показатели в два раза», — отметил вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка Денис Филиппов.

Он добавил, что «наиболее впечатляющий прогресс достигнут в суммаризации, когда вам нужна выжимка из большого текста, чтобы не читать его целиком».

«По суммаризированному тексту можно получить ответы на любые вопросы или попросить сформулировать ключевые мысли. Уверен, что пользователи получат еще больше удовольствия от работы с GigaChat и смогут эффективнее решать свои задачи с его помощью. А мы будем рады обратной связи, которую используем для дальнейшего улучшения продукта», — сказал Филиппов.

Также теперь общаться с GigaChat можно в социальной сети «ВКонтакте» — достаточно активировать бот. Сервис генерирует тексты, рисует по текстовому запросу с помощью модели Kandinsky и придумывает идеи на все случаи жизни.