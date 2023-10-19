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Один из экспериментов "Луны-25" могут выполнить на китайском аппарате "Чанъэ-7"

Прибор "Пылевой мониторинг Луны" (ПмЛ), который планировалось использовать в ходе миссии "Луна-25", может отправиться на естественный спутник Земли на китайском аппарате "Чанъэ-7". Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зеленый.

Один из экспериментов "Луны-25" могут выполнить на китайском аппарате "Чанъэ-7"
© РИА Новости

"Уже почти достигнута договоренность, что наш эксперимент по лунной пыли будет использоваться на миссии "Чанъэ-7", - сказал он.

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Зеленый добавил, что хотя сейчас идет процесс согласования технических деталей, формальное соглашение между Роскосмосом и Китайским национальным космическим управлением (СNSA) еще предстоит заключить.

Как рассказал ТАСС научный руководитель эксперимента ПмЛ, главный научный сотрудник ИКИ Александр Захаров, такой же прибор был установлен на аппарате "Луна-25".

"Мы этот прибор делали для "Луны-25" и собираемся делать для "Луны-27", но китайцы в рамках своих миссий "открыли дверь" для иностранных экспериментов и выбрали, в частности, наш", - отметил он.

По словам Захарова, прибор будет регистрировать пылевые частицы, которые на освещенной стороне Луны могут приобретать электрический заряд и левитировать над поверхностью спутника. Ранее эти частицы регистрировались только оптическими методами - в частности, камерами советских посадочных модулей и астронавтами американской лунной программы "Аполлон".

Недостатком такого подхода, считает Захаров, является невозможность производить наблюдения где-либо, кроме линии терминатора (светораздела) на поверхности Луны.

"Мы делали прибор, чтобы регистрировать эти частицы не оптическими методами, а попаданием их в апертуру нашего прибора. Таким образом, мы могли бы регистрировать их в любой части освещенной стороны Луны", - пояснил ученый.

О миссиях "Луна-25" и "Чанъэ-7"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После выдачи на аппарат импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты связь с космическим аппаратом прервалась. Он прекратил существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

Китайское ведомство CNSA планирует запустить лунную миссию "Чанъэ-7" в 2026 году. По данным ведомства, аппарат отправится исследовать южный полюс естественного спутника Земли. Как отметил главный конструктор китайской программы изучения глубокого космоса У Яньхуа, миссия сыграет важную роль в проекте создания научно-исследовательской базы на Луне.