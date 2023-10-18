SpaceX готовит Starship ко второму запуску
Компания Илона Маска SpaceX готовит корабль Starship ко второму испытательному запуску. Об этом сообщает Space.com.
По данным портала, компания уже завершила работы по подготовке ко второму испытательному полету корабля, они проводились на базе Starbase на побережье Мексиканского залива. В связи с этим SpaceX планирует совершить запуск в ближайшее время.
«Starship полностью укомплектован, пока команда готовится к репетиции запуска. Мы продолжаем работать с Федеральным управлением гражданской авиации для получения разрешения на запуск», — заявили в компании.
Напомним, что во время первых испытаний, которые прошли в апреле, Starship взорвался практически сразу же после запуска. Данный космический корабль является самым мощным из когда-либо созданных для запусков. По планам Маска, в будущем Starship должен будет использоваться для пилотируемых полетов на Марс и Луну.