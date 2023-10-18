SpaceX готовит Starship ко второму запуску

По данным портала, компания уже завершила работы по подготовке ко второму испытательному полету корабля, они проводились на базе Starbase на побережье Мексиканского залива. В связи с этим SpaceX планирует совершить запуск в ближайшее время.

«Starship полностью укомплектован, пока команда готовится к репетиции запуска. Мы продолжаем работать с Федеральным управлением гражданской авиации для получения разрешения на запуск», — заявили в компании.

Напомним, что во время первых испытаний, которые прошли в апреле, Starship взорвался практически сразу же после запуска. Данный космический корабль является самым мощным из когда-либо созданных для запусков. По планам Маска, в будущем Starship должен будет использоваться для пилотируемых полетов на Марс и Луну.