Нейросеть захотели использовать для выявления нарушений на ЕГЭ

Рособрнадзор со следующего учебного года хочет пропускать через нейросеть выпускные работы со всех регионов РФ на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, передает "Интерфакс".

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Во время всероссийской встречи с родителями он сказал, что окончательное решение по работе выпускника будет принимать не искусственный интеллект. Он будет только фиксировать и ставить метки, а модератор на основе этих данных сможет решить, использовал ученик телефон или шпаргалку или нет.

По его словам, переход других естественно-научных предметов, таких как физика, химия или профильная математика, в компьютерный формат сдачи на ЕГЭ не планируется. Сейчас на компьютере экзамен сдают только по информатике, уточнил Музаев.

Ранее он рассказал, что в школах не будут проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам. Однако ВПР по другим предметам останутся, заверил он.