Ученый: Падение астероида Апофис приведет к концу света

Падение за Землю астероида Апофис диаметром 340 метров может привести к концу света. Такое мнение в эфире YouTube-проекта "Научный форсайт" высказал декан физико-технологического факультета нижегородского Мининского университета Николай Лапин.

В месте падения астероида, отметил эксперт, возникнет кратер размером 10 километров. В результате произойдут климатические изменения, которые могут спровоцировать полную гибель живых организмов.

Кроме того, по словам Лапина, опасность представляют и вспышки на Солнце.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявлял, что падение астероида Апофис на Землю может привести к уничтожению территории, сравнимой с российским регионом.

Он уточнял, что размер астероида примерно в десять раз превышает Челябинский болид, а значит, его взрыв при столкновении с Землей может оказаться в тысячу раз мощнее.