Ученый: Падение астероида Апофис приведет к концу света

Ученый Лапин: Падение астероида Апофис приведет к концу света
Падение за Землю астероида Апофис диаметром 340 метров может привести к концу света. Такое мнение в эфире YouTube-проекта "Научный форсайт" высказал декан физико-технологического факультета нижегородского Мининского университета Николай Лапин.
В месте падения астероида, отметил эксперт, возникнет кратер размером 10 километров. В результате произойдут климатические изменения, которые могут спровоцировать полную гибель живых организмов.
Кроме того, по словам Лапина, опасность представляют и вспышки на Солнце.
Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявлял, что падение астероида Апофис на Землю может привести к уничтожению территории, сравнимой с российским регионом.
Он уточнял, что размер астероида примерно в десять раз превышает Челябинский болид, а значит, его взрыв при столкновении с Землей может оказаться в тысячу раз мощнее.
Напомним, по последним расчетам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли. На таком же отдалении от нашей планеты обычно летают геостационарные спутники.