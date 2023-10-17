Новый iPhone 16 Pro: какими технологиями удивит Apple, когда премьера

Аналитик гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities Джефф Пу рассказал, что iPhone 16 Pro будет существенно отличаться от iPhone 15 Pro. Что изменится в новом смартфоне от Apple?

Какие главные изменения ждет флагманский iPhone

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По мнению эксперта, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые появятся в следующем году, должны иметь поддержку Wi-Fi 7 и обновленный 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Устройства с Wi-Fi 7 смогут отправлять и получать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно, что приведет к более высокой скорости, меньшей задержке и надежному соединению. Данная технология позволит обеспечить максимальную скорость передачи данных более 40 Гбит/с, что в четыре раза больше, чем у Wi-Fi 6E.

Обновление до 48-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должно позволить объективу захватывать больше света, что приведет к улучшению качества фотографий при съемке в режиме 0,5х, особенно в условиях низкой освещенности.

Ожидается, что iPhone 16 Pro получит экран диагональю 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — увеличится до 6,9 дюйма. При этом вся линейка iPhone 16 полностью будет запущена с чипами Apple A18. Стандартные модели могут оснастить чипами A18 Bionic, в то время как Pro-версии смартфона получат чипы A18 Pro.

Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 16 в сентябре 2024 года.

Как может выглядеть дизайн блока камер iPhone 16

Инсайдер Маджин Бу в своих социальных сетях рассказал, что главное внешнее изменение нового смартфона будет заключаться в блоке камер. Во флагманском iPhone 16 Pro вероятнее всего появится сразу шесть камер, две из них разработаны специально для создания пространственных фото и видео. Полученный контент будет доступен для просмотра на гарнитуре Apple Vision Pro в 3D.

Он пояснил, что это предварительная информация. Каким точно получится iPhone 16 на данный момент, неизвестно.

Какие новые гаджеты Apple может выпустить на этой неделе

Издание Supercharged сообщило, что американская компания может выпустить новые планшеты iPad сегодня, 17 октября. При этом отмечается, что Apple, скорее всего, не будет проводить презентацию своей продукции, как это обычно бывает.

«Apple планирует провести брифинги с отдельными представителями СМИ, которые состоятся позднее на этой неделе и будут посвящены iPad», — говорится в публикации.