Microsoft начнет хранить данные в стекле

Ученые лаборатории Microsoft Research из Кембриджа создали альтернативу жестким дискам и облачным сервисам - миниатюрные (размером с подставку для напитков) стеклянные пластины Project Silica, способные хранить данные в течение тысяч лет. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

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Данные сохраняются в стекле в рамках четырехэтапного процесса: запись с помощью сверхбыстрого фемтосекундного лазера, считывание через микроскоп с компьютерным управлением, декодирование и сохранение в библиотеке.

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Как отметили в компании, хранение данных на стекле может показаться футуристической идеей, но эта концепция восходит к 19 веку, когда на стеклянных панелях сохранялись фотографические негативы.

В наши дни небольшая стеклянная пластина способна хранить терабайты данных — к примеру, на нее можно записать 1,75 миллиона песен или всю мировую музыку за 13 лет. На каждой пластине можно хранить около 3500 фильмов (такое количество фильмов можно было бы смотреть в течение полугода без перерывов).

Эту технологию использовали в хранилище Global Music Vault на Шпицбергене в Норвегии. Используя стеклянные пластины на основе кремнезема (оксида кремния), там создают архив, который должен стать не только устойчивым к электромагнитным импульсам и экстремальным температурам, но и экологически безопасным. Этот архив дополнит Всемирное семенохранилище и Арктический мировой архив, в нем будет храниться мировое музыкальное наследие — от классических опер до современных хитов и композиций коренных народов.

В Microsoft отметили, что распространенные устройства магнитного хранения данных имеют ограниченный срок службы и требуют частого повторного копирования.

«Жесткий диск может прослужить пять лет. Магнитофонная запись — десять лет. Затем вам придется копировать их снова и снова. Это сложно и крайне неустойчиво, если подумать обо всей той энергии и ресурсах, которые мы используем», - заявил инженер Project Silica Ант Роустрон.

Роустрон отметил, что человечество начало создавать письменность всего лишь пять тысяч лет назад. В сравнении с этим хранение данных в течение десяти тысяч лет, которое предлагает Project Silica — это удивительно долгий срок, подчеркнул инженер.