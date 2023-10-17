В российском сегменте МКС произошла утечка теплоносителя

На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году, сообщили в Роскосмосе.

Основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. Экипажу и станции ничего не угрожает. Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации.

Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались, сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. По его словам, температурный режим на МЛМ комфортный, также космонавтам не запретили заниматься на беговой дорожке, все упражнения выполнены в полном объеме.

В декабре 2022 года выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили из-за разгерметизации системы теплового обеспечения корабля «Союз», который пристыкован к МКС. Из-за этой же аварии экипаж корабля не смог вернуться вовремя домой, их экспедиция продлилась. А в феврале 2023 года подобная утечка произошла на одноразовом грузовом корабле «Прогресс», его планово свели с орбиты и затопили в океане. В обоих случаях причинами утечек были названы столкновения с космическим мусором.