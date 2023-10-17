Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на аукцион за 1,2 млн руб.
Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на торги со стартовой ценой 1,2 млн руб. Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд».
«Шлем космического скафандра СК-1 (скафандр космонавта 1-го отряда). СССР, Машиностроительный завод «Звезда» (пос. Томилино Московской области), 1950-е – начало 1960-х годов. <...> Представляет коллекционную ценность музейного уровня», – говорится в описании лота.
Уточняется, шлем относится к начальному периоду в развитии космического скафандростроения. По сведениям машиностроительного завода «Звезда» всего было изготовлено 29 подобных скафандров различного назначения: для полетов – семь штук, для испытаний – 20 штук, для тренировок на воде – две штуки.
«По заключению экспертов из Политехнического музея данный шлем является частью скафандра для тренировок на воде и является единственным выявленным на сегодня в обороте шлемом. По оценкам аукционного дома «Сотбис» стоимость подобных комплектных скафандров может доходить до 1 млн долл.», – отметили в «Литфонде».
Онлайн-аукцион пройдет 19 октября.