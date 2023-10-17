Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на аукцион за 1,2 млн руб.

Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на торги со стартовой ценой 1,2 млн руб. Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд».

Уточняется, шлем относится к начальному периоду в развитии космического скафандростроения. По сведениям машиностроительного завода «Звезда» всего было изготовлено 29 подобных скафандров различного назначения: для полетов – семь штук, для испытаний – 20 штук, для тренировок на воде – две штуки.