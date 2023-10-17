Обитавшая в Северном море «вымершая» рыба оказалась живой

Ученые Амстердамского университета и Лондонского музея естественной истории обнаружили, что вид рыб Coregonus oxyrinchus, который обитал в устьях рек, впадающих в Северное море, и считался официально вымершим, на самом деле все еще является живым. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Ecology and Evolution.

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Специалисты извлекли ДНК из нескольких сохранившихся музейных образцов C.oxyrinchus возрастом более 250 лет и сравнили их с ДНК различных ныне живущих родственных видов. Оказалось, что нет никаких генетических различий между считающихся вымершими сигами и видом под названием обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus).

Чтобы показать, что C.oxyrinchus не является отдельным видом, ученые выделили митохондриальную ДНК, в том числе небольшой фрагмент ДНК, из высушенного сига, который шведский естествоиспытатель и медик Карл Линней в 1754 году использовал для официального описания. Фрагменты генома были использованы для создания филогенетического дерева, которое показало, что все исследованные C.oxyrinchus генетически идентичны обыкновенному сигу, широко распространенному в море и пресноводных водоемах Западной и Северной Европы.