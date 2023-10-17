Intel представила десктопные процессоры 14-го поколения

Компания Intel анонсировала серию процессоров Core Raptor Lake Refresh 14-го поколения, включающую три топовые модели с возможностью разгона: Core i9-14900K с тактовой частотой 6 ГГц, Core i7-14700K и Core i5-14600K. По сравнению с Raptor Lake 13-го поколения, дебютировавшими в прошлом году, новинки получили несколько небольших изменений, тем не менее цены остались прежними.

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Характеристики процессоров Intel 14-го поколения Raptor Lake для настольных ПК:

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Та же архитектура, что и у Raptor Lake (P-ядра Raptor Cove + E-ядра Gracemont);Тот же технологический узел, что и у Raptor Lake (Intel 7, он же 10 нм++);Более высокие тактовые частоты выше 6,0 ГГц;Поддержка более быстрых модулей памяти DDR5 DIMM;Гораздо более высокое энергопотребление (около 300 Вт);Совместимость с существующими материнскими платами с разъемами LGA 1700/1800.

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900K включает в себя 16 ядер и 32 потока в конфигурации 8+16. Процессор будет иметь до 36 МБ Smart Cache и базовый TDP 125 Вт (253 Вт PL2). Тактовая частота 3,2 ГГц в базовой комплектации и до 6,0 ГГц с функцией Thermal Velocity Boost. Это будет скачок частоты на +200 МГц по сравнению с Core i9-13900K и такой же, как у Core i9-13900KS. Цена: $589 (K) и $564 (KF).

Intel Core i7-14700K Raptor Lake

В Intel Core i7-14700K используется конфигурация 8+12 ядер, которая предлагает 20 ядер и 28 потоков. Это хорошее обновление по сравнению с существующим Core i7-13700K, который предлагает конфигурацию 8+8 ядер, что позволяет значительно повысить производительность многопоточности благодаря дополнительным E-ядрам.

Процессор предлагает 33 МБ интеллектуального кэша (против 30 МБ) и имеет рабочую тактовую частоту 3,4 ГГц в базовой комплектации и до 5,6 ГГц с TБMT3. По сравнению с 13700K прирост достигает +200 МГц. Цена i7-14700K и KF составляет $409 и $384 соответственно.

Intel Core i5-14600K Raptor Lake

Intel Core i5-14600K, который, к сожалению, использует не конфигурацию 8+8, как говорили слухи, а скорее 6+8, такую же, как Core i5-13600K. Кэш и TDP останутся прежними, но тактовая частота увеличилась с +200 МГц до 5,3 ГГц, что обеспечит прирост производительности до 5% по сравнению с предшественником. Цены снова такие же, как у Core i5-13600K/KF: $319 и $294.

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