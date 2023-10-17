В Honor раскритиковали iPhone 15 Pro

Руководитель корпорации Honor Чжао Мин заявил, что не впечатлился самым дорогим смартфоном Apple. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

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В интервью с китайским медиа предприниматель рассказал, что пользовался iPhone 15 Pro. Мин признался, что не нашел больших отличий между актуальным устройством Apple и смартфоном прошлого поколения iPhone 14 Pro.

Также руководитель Honor раскритиковал Apple, отметив, что компания не смогла придумать, чем выделить новый аппарат на фоне предыдущих девайсов. Чжао Мин заметил, что американская корпорация вряд ли представляет, какие тенденции есть на рынке смартфонов и как ей нужно развиваться дальше.

Глава Honor уже высказывался о новом поколении смартфонов Apple. В конце сентбря Мин заявил, что почувствовал небольшое разочарование, когда увидел iPhone 15.