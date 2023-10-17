Xiaomi анонсировала собственную замену Android под названием HyperOS

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал новую операционную систему для мобильных устройств компании под названием Xiaomi HyperOS.

Это не просто оболочка, как MIUI, которая долгое время использовалась на устройствах компании, а полноценная ОС.

Цзюнь подчеркнул историческую значимость данного момента, заявив: «Сегодняшний день знаменует собой исторический момент. После многих лет коллективной работы наша новая операционная система HyperOS официально дебютирует в линейке Xiaomi 14».

Twitter

Подробности о новой системе пока не раскрыты, но ожидается, что они будут представлены во время презентации устройств серии Xiaomi 14 в конце октября.