Logitech представила наушники в форме Choco Pie с активным шумоподавлением

Сегодня Logitech представила Zone Wireless 2 — высококлассные бизнес-наушники, использующие ИИ для обеспечения уникальных двусторонних звонков без шума.

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Благодаря технологиям, таким как ИИ-шумоподавление на дальнем конце, шумоподавляющие микрофоны и гибридное активное шумоподавление (ANC), профессионалы могут чётко слышать и быть услышанными в разговорах и собраниях, особенно в не самых тихих условиях.

Особенностью новинки является способность подавлять фоновый шум с другой стороны вызова, даже если этот человек не использует наушники с шумоподавлением.

Они также предлагают гибридное активное шумоподавление для блокировки окружающего шума и режим прозрачности, который помогает пользователям оставаться в курсе происходящего вокруг.