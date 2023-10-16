США просили Индию поделиться космическими технологиями

"Получив информацию о "Чандраян-3", американские эксперты удивились нашим технологиям и спросили: "А почему бы вам не продать их США?", - добавил глава ISRO. - Это предложение свидетельствует об успехах Индии, которая сейчас способна производить ракеты и создавать космические станции".