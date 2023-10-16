Для подготовки специалистов по искусственному интеллекту создали 90 программ
В 16 головных университетах разработали 90 программ для обучения специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом 16 октября заявил замдиректора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексей Левченко на круглом столе «Цифровизация образования: вопросы нормативного регулирования и развития кадров» в Совете Федерации.
Левченко напомнил, что в прошлом году в вузы приняли более 117 тысяч человек на специальности, связанные с IT. «Топовые направления подготовки — информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, прикладная математика и информатика, электроэнергетика и электротехника», — сказал он.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» должно быть создано около ста образовательных программ. »На сегодняшний день 16 головных университетов, которые получили гранты, разработали 90 программ и реализуют их совместно со своими сетевыми партнерами в субъектах», — отметил Левченко.
По его словам, у каждого вуза, участвующего в проекте, есть около 20 партнеров. Модель подготовки разрабатывалась совместно с профессиональным сообществом, в том числе Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Помимо этого более трех тысяч преподавателей прошли повышение квалификации.
Первый зампред Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын отметил, что по итогам обсуждения будет подготовлен итоговый документ, направленный на разработку дополнительных мер господдержки обучения цифровым коммуникациям от школьника до специалиста.
Как рассказал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец, в год основам искусственного интеллекта обучают также 15 тысяч учителей, педагогов.