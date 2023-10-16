Для подготовки специалистов по искусственному интеллекту создали 90 программ

В 16 головных университетах разработали 90 программ для обучения специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом 16 октября заявил замдиректора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексей Левченко на круглом столе «Цифровизация образования: вопросы нормативного регулирования и развития кадров» в Совете Федерации.

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Левченко напомнил, что в прошлом году в вузы приняли более 117 тысяч человек на специальности, связанные с IT. «Топовые направления подготовки — информатика и вычислительная техника, прикладная информатика, прикладная математика и информатика, электроэнергетика и электротехника», — сказал он.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» должно быть создано около ста образовательных программ. »На сегодняшний день 16 головных университетов, которые получили гранты, разработали 90 программ и реализуют их совместно со своими сетевыми партнерами в субъектах», — отметил Левченко.

По его словам, у каждого вуза, участвующего в проекте, есть около 20 партнеров. Модель подготовки разрабатывалась совместно с профессиональным сообществом, в том числе Альянсом в сфере искусственного интеллекта. Помимо этого более трех тысяч преподавателей прошли повышение квалификации.

Первый зампред Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын отметил, что по итогам обсуждения будет подготовлен итоговый документ, направленный на разработку дополнительных мер господдержки обучения цифровым коммуникациям от школьника до специалиста.