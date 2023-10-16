Морские черви могут научить людей выживать на других планетах

Изучение глубоководных морских червей погонофоров, живущих рядом с разломами в океанской коре, через которые в воду проникают газы, поможет человечеству в освоении новых планет. Об этом «Известиям» рассказала океанолог, руководитель направления научных исследований и разработок Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова Ольга Коновалова.

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По ее словам, такие погонофоры живут на горячих высачиваниях метана, где температура достигает +30 градусов, что очень много для морского дна. Особенность этих существ в том, что у них нет органов пищеварения.

«Там абсолютно мертвая среда для других животных. У этих червей нет органов пищеварения, только рот. Но внутри них есть бактерии, которые перерабатывают метан, серу и сероводород в органику. Ею черви и питаются», — рассказала Ольга Коновалова.

По ее словам, изучение уникальных морских червей может помочь выживать там, где есть только метан и сероводород, что актуально, например, для освоения других планет.

Внимание ученых также привлекают морские грибы, они активно используются в биотехнологиях.

«Из них можно выделять ценные вещества: новые виды антибиотиков или средства для борьбы с болезнями аквакультур. Есть морские грибы, способные перерабатывать полиэтилен и поглощать нефть», — пояснила Ольга Коновалова, назвав морские грибы важным звеном во всей океанической экосистеме.